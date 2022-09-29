Нідерланди відкликали ліцензію в компанії-оператора «Турецького потоку»

Компанія South Stream Transport B.V., нідерландська дочка російського газового гіганта «Газпрому», яка займається експлуатацією та обслуговуванням газопроводу «Турецький потік», заявила, що Нідерланди відкликали її ліцензію.

У розпорядженні російської служби Радіо Свобода опинилися внутрішні документи South Stream Transport B.V., з яких випливає, що газопровід фактично мав бути зупинений 17 вересня, а це означає, що Угорщина і Сербія можуть залишитися практично без газу.

Зокрема, Радіо Свобода ознайомилося із листом, адресованим «керівникам структурних підрозділів» від 14 вересня цього року за підписом головного виконавчого директора компанії Олега Аксютіна.

У ньому йдеться про те, що Центральне управління імпорту та експорту Нідерландів (CDIU) 17 серпня поінформувало компанію про дострокове відкликання ліцензії з 17 вересня.

Аксютін своїм листом наказує припинити всі роботи, включно зі скасуванням контрактів із західними постачальниками.

«Призупинити виконання всіх контрактів, пов’язаних із технічною підтримкою газопроводу, – написав він у листі. – Включаючи проєктування, виготовлення, монтаж, випробування, ремонт, технічне обслуговування та навчання».

Представники Нідерландів і Туреччини наразі не коментували ситуацію.

«Турецький потік», який проходить дном Чорного моря до Туреччини, може постачати 33 мільярди кубометрів газу на рік. Туреччина споживає половину, а решта призначається для Балкан і Центральної Європи, особливо Сербії та Угорщини.

Газопровід пролягає на глибині 3 кілометрів у водах з високою сейсмічною активністю. Спеціалізовані кораблі регулярно перевіряють трубопровід на наявність пошкоджень і швидко проводять ремонт. Обладнання, необхідне для моніторингу та ремонту трубопроводу, в основному імпортується із Заходу.

Заклик до розірвання контрактів означає, що «ніхто не зможе провести ремонт, якщо труба пошкоджена, стався витік газу або якщо частина трубопроводу буде пошкоджена внаслідок землетрусу. Фактично компанія втратила операційний контроль над газопроводом, російська філія втратила зв’язок із корпоративним центром», – повідомило Радіо Свобода російське джерело в South Stream Transport B.V.

Раніше цього року Росія скоротила експорт через «Північний потік-1», свій основний газопровід до Європи, стверджуючи, що санкції Заходу погіршили здатність підтримувати підводний трубопровід у Балтійському морі, що призвело до рекордно високих цін на газ в ЄС. Минулого місяця вона повністю зупинила експорт по «Північному потоку-1».

Цього тижня вибухи пошкодили газопроводи «Північний потік-1» і «Північний потік-2». ЄС і НАТО назвали це «диверсією», а деякі офіційні особи ЄС звинуватили Росію в причетності до атаки.

Кремль заперечив причетність і вказав на США, Вашингтон негайно відкинув це звинувачення.

Західні лідери звинуватили Росію у використанні санкцій як приводу для скорочення експорту газу до Європи в намаганні завдати серйозних економічних проблем і послабити підтримку України з боку ЄС.

Минулого року Євросоюз отримав 40 відсотків своїх потреб у газі з Росії, що дало Кремлю вплив на блок. Запроваджуючи санкції проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну, ЄС зробив винятки для газової промисловості, щоб забезпечити продовження поставок із Росії.

Зупинка «Турецького потоку» через пошкодження може серйозно вплинути на Угорщину, одну з країн ЄС, яка найбільше залежить від імпорту російського газу.