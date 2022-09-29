НАТО вважає пошкодження газопроводів Nord Stream «навмисною і безвідповідальною диверсією»

Пошкодження газопроводів Nord Stream є результатом «навмисних, необережних та безвідповідальних диверсійних дій», йдеться у спільній заяві держав-членів НАТО.

«Пошкодження газопроводів Nord Stream-1 та Nord Stream-2 у міжнародних водах Балтійського моря викликає глибоке занепокоєння... Ці витоки (газу – ред.) створюють ризики для судноплавства та завдають значної шкоди довкіллю», – наголошують члени Північно-Атлантичного альянсу.

Окрім того, вони наголошують, що НАТО наразі розпочало підготовку до стримання «гібридних тактик» та захисту від них.

«Будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру членів Альянсу буде зустрінутий єдиною та рішучою відповіддю», – йдеться у заяві.

У НАТО також наголосили, що Альянс підтримує усі розслідування, які наразі проводяться для встановлення збитків, яких завдало пошкодження газопроводів Nord Stream.

Компанія Nord Stream AG, яка експлуатує трубопроводи, заявила 27 вересня, що три морські нитки системи газопроводу «Північний потік-1» зазнали, як вона назвала, «безпрецедентних» пошкоджень за один день, додавши, що неможливо сказати, коли система газопроводу запрацює.

Жоден з трубопроводів не використовувався під час ймовірних вибухів, але вони були заповнені газом, який виходить в Балтійське море після прориву 26 вересня.

Сейсмологи зі Швеції та Данії заявили, що вони зафіксували потужні вибухи в цьому районі, що змусило шведську поліцію розпочати розслідування можливої диверсії. Інцидент спричинив стрибок цін на природний газ у Європі.

29 вересня щведська берегова охорона виявила четвертий витік газу на трубопроводах Nord Stream у Балтійському морі.

В українському Міненергетики припускають, що РФ навмисно пошкодила газопроводи Nord stream. Однак, у Кремлі подібні звинувачення називають «безглуздими та абсурдними».

Москва скоротила потік газу до Європи через «Північний потік-1», перш ніж повністю призупинити його в серпні, стверджуючи, що санкції Заходу спричинили технічні труднощі.

Новий газопровід «Північний потік-2» нещодавно завершили, але Німеччина відмовилася від планів імпорту газу через цей трубопровід за кілька днів до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому.