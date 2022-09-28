У Міненергетики припускають, що РФ навмисно пошкодила газопроводи Nord stream

Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль у коментарі Радіо Свобода припустила, що РФ навмисно пошкодила газопроводи Nord stream.

«Це терористичний акт, який росіяни зробили навмисне. Є точка зору, яку я поділяю, що росіянам менше буде вартувати ремонт цих газогонів, ніж сплата штрафів за недопостачання газу європейським споживачам. Для того, щоб уникнути цих штрафів, росіяни могли спокійно піти на підрив цих труб», – зазначила Зеркаль.

Водночас, за її словами, у ЄС наразі немає паніки через пошкодження газопроводів Nord stream, адже Європа уже «забезпечила себе на 91 відсоток газом у підземних сховищах».

Тим часом у Кремлі подібні звинувачення називають «безглуздими та абсурдними».

«Чи ми зацікавлені в цьому? Ні, ми не зацікавлені. Ми втратили маршрути постачання газу до Європи», – заявив речник президента Путіна Дмитро Пєсков.

Увечері 26 вересня сталася розгерметизація газопроводу «Північний потік-2». Через декілька годин аналогічна доля спіткала газопровід «Північний потік-1». Подальші дослідження показали витоки в обох газогонах поблизу острова Борнгольм.

Ці витоки викликали занепокоєння щодо можливої диверсії на тлі побоювань з приводу енергетичної кризи в той час, як західні країни відмовляються від Росії як постачальника газу у відповідь на повномасштабне неспровоковане вторгнення Москви в Україну.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що витік газу, ймовірно, є результатом «терористичної атаки», здійсненої Москвою.

За словами представника Євросоюзу з питань закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля, уся наявна інформація свідчить про те, що ці витоки є результатом навмисних дій.

Витоки сталися перед відкриттям 27 вересня трубопроводу Baltic Pipe, що постачатиме норвезький газ до Польщі, яка раніше значною мірою покладалася на постачання з Росії.