Швеція розслідує витік газу з газопроводу «Північний потік» як можливу диверсію

Шведська поліція заявляє, що почала попереднє розслідування за фактом можливої диверсії у справі про витоки на газопроводах «Північний потік» у Балтійському морі. Перед цим сейсмологи зі Швеції та Данії заявили, що зафіксували потужні вибухи в районах, де були виявлені витоки газу.

Представник шведської поліції 27 вересня заявив, що правоохоронці «підготували звіт і класифікували злочин як грубу диверсію».

Увечері 26 вересня сталася розгерметизація газопроводу «Північний потік-2». Через декілька годин аналогічна доля спіткала газопровід «Північний потік-1». Подальші дослідження показали витоки в обох газогонах поблизу острова Борнгольм.

Ці витоки викликали занепокоєння щодо можливої диверсії на тлі побоювань з приводу енергетичної кризи в той час, як західні країни відмовляються від Росії як постачальника газу у відповідь на повномасштабне неспровоковане вторгнення Москви в Україну.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати поки не підтвердили повідомлення про те, що витік міг бути результатом нападу або диверсії.

Представник Ради національної безпеки заявив, що Сполучені Штати готові надати підтримку європейським партнерам у розслідуванні витоків.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що витік газу, ймовірно, є результатом «терористичної атаки», здійсненої Москвою.

Москва скоротила потік газу до Європи через «Північний потік-1», перш ніж повністю призупинити його в серпні, стверджуючи, що санкції Заходу спричинили технічні труднощі.

Новий газопровід «Північний потік-2» нещодавно завершили, але Німеччина відмовилася від планів імпорту газу через цей трубопровід за кілька днів до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому. Однак в обох трубопроводах все ще містився газ під тиском.

Компанія Nord Stream AG, яка експлуатує трубопроводи, заявила 27 вересня, що три морські нитки системи газопроводу Nord Stream зазнали, як вона назвала, «безпрецедентних» пошкоджень за один день, додавши, що неможливо сказати, коли система газопроводу запрацює.

«Руйнування, яке сталося в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів системи Nord Stream, є безпрецедентним. Поки що неможливо оцінити терміни відновлення газотранспортної інфраструктури», – заявили в Nord Stream AG.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 27 вересня заявив, що не можна виключати можливість того, що витік став наслідком диверсії.

Витоки сталися перед відкриттям 27 вересня трубопроводу Baltic Pipe, що постачатиме норвезький газ до Польщі, яка раніше значною мірою покладалася на постачання з Росії.