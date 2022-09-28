Боррель про витоки газу на російських трубопроводах: ці випадки не є збігом

Європейський Союз глибоко стурбований пошкодженням трубопроводів системи Nord Stream, що призвело до витоків газу у міжнародних водах Балтійського моря, заявив Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.

«Питання безпеки та навколишнього середовища є першочерговими. Ці випадки не є збігом і стосуються всіх нас. Уся наявна інформація свідчить про те, що ці витоки є результатом навмисних дій. Ми підтримуватимемо будь-яке розслідування, спрямоване на отримання повної ясності щодо того, що сталося і чому, і вживатимемо подальших заходів для підвищення нашої стійкості в енергетичній безпеці», – йдеться у його заяві.

Боррель наголошує, що будь-яке умисне порушення європейської енергетичної інфраструктури є абсолютно неприйнятним, на це має бути «рішуча та спільна відповідь».

Увечері 26 вересня сталася розгерметизація газопроводу «Північний потік-2». Через декілька годин аналогічна доля спіткала газопровід «Північний потік-1». Подальші дослідження показали витоки в обох газогонах поблизу острова Борнгольм.

Ці витоки викликали занепокоєння щодо можливої диверсії на тлі побоювань з приводу енергетичної кризи в той час, як західні країни відмовляються від Росії як постачальника газу у відповідь на повномасштабне неспровоковане вторгнення Москви в Україну.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що витік газу, ймовірно, є результатом «терористичної атаки», здійсненої Москвою.

Натомість у Кремлі не виключили, що витік став наслідком диверсії.

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Москва скоротила потік газу до Європи через «Північний потік-1», перш ніж повністю призупинити його в серпні, стверджуючи, що санкції Заходу спричинили технічні труднощі. А газопровід «Північний потік-2» нещодавно завершили, але Німеччина відмовилася від планів імпорту газу через цей трубопровід за кілька днів до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому. Однак в обох трубопроводах все ще містився газ під тиском.

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Витоки сталися перед відкриттям 27 вересня трубопроводу Baltic Pipe, що постачатиме норвезький газ до Польщі, яка раніше значною мірою покладалася на постачання з Росії.