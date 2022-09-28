У Кремлі відреагували на звинувачення у причетності до вибухів на газопроводах Nord stream

Речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на звинувачення у причетності Росії до інцидентів на газопроводах системи «Північний потік».

«Це передбачувано безглуздо та абсурдно висловлювати такі версії...Чи ми зацікавлені в цьому? Ні, ми не зацікавлені. Ми втратили маршрути постачання газу до Європи. Чи зацікавлена в цьому Європа, зокрема, локомотив європейської економіки – Німеччина? Ні, вони також зараз потрапили у дуже складне становище», – заявив Пєсков, якого цитує російська агенція «Интерфакс».

Речник Кремля заявив, що нинішня ситуація потребує «діалогу, оперативної взаємодії всіх сторін».

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Увечері 26 вересня сталася розгерметизація газопроводу «Північний потік-2». Через декілька годин аналогічна доля спіткала газопровід «Північний потік-1». Подальші дослідження показали витоки в обох газогонах поблизу острова Борнгольм.

Ці витоки викликали занепокоєння щодо можливої диверсії на тлі побоювань з приводу енергетичної кризи в той час, як західні країни відмовляються від Росії як постачальника газу у відповідь на повномасштабне неспровоковане вторгнення Москви в Україну.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що витік газу, ймовірно, є результатом «терористичної атаки», здійсненої Москвою.

За словами представника Євросоюзу з питань закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля, уся наявна інформація свідчить про те, що ці витоки є результатом навмисних дій. Він додав, що ці випадки не є збігом і стосуються всіх нас.

Москва скоротила потік газу до Європи через «Північний потік-1», перш ніж повністю призупинити його в серпні, стверджуючи, що санкції Заходу спричинили технічні труднощі. А газопровід «Північний потік-2» нещодавно завершили, але Німеччина відмовилася від планів імпорту газу через цей трубопровід за кілька днів до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому. Однак в обох трубопроводах все ще містився газ під тиском.

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Витоки сталися перед відкриттям 27 вересня трубопроводу Baltic Pipe, що постачатиме норвезький газ до Польщі, яка раніше значною мірою покладалася на постачання з Росії.