Посли ЄС планують сьогодні обговорити витоки газу з газопроводів Nord stream

Посли Євросоюзу сьогодні обговорять витік російського газу з газопроводів системи Nord stream, повідомив редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

«Посли ЄС сьогодні проведуть першу дискусію щодо витоків Nord stream», – написав він у твіттер.

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Увечері 26 вересня сталася розгерметизація газопроводу «Північний потік-2». Через декілька годин аналогічна доля спіткала газопровід «Північний потік-1». Подальші дослідження показали витоки в обох газогонах поблизу острова Борнгольм.

Ці витоки викликали занепокоєння щодо можливої диверсії на тлі побоювань з приводу енергетичної кризи в той час, як західні країни відмовляються від Росії як постачальника газу у відповідь на повномасштабне неспровоковане вторгнення Москви в Україну.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що витік газу, ймовірно, є результатом «терористичної атаки», здійсненої Москвою.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що витоки у газопроводах «Північного потоку» є результатом навмисних дій.

Москва скоротила потік газу до Європи через «Північний потік-1», перш ніж повністю призупинити його в серпні, стверджуючи, що санкції Заходу спричинили технічні труднощі.

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Новий газопровід «Північний потік-2» нещодавно завершили, але Німеччина відмовилася від планів імпорту газу через цей трубопровід за кілька днів до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому. Однак в обох трубопроводах все ще містився газ під тиском.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 27 вересня заявив, що не можна виключати можливість того, що витік став наслідком диверсії.

Витоки сталися перед відкриттям 27 вересня трубопроводу Baltic Pipe, що постачатиме норвезький газ до Польщі, яка раніше значною мірою покладалася на постачання з Росії.