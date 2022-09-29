«Діряві шланги країни-бензоколонки»: хто і для чого пошкодив «Північний потік»?

Російський газ витікає у Балтику. Що сталося?

Шведська берегова охорона виявила четвертий витік газу на російських трубопроводах Nord Stream у Балтійському морі.

Раніше було виявлено три витоки – два в данській зоні та один у шведській – у двох російських підводних трубопроводах, призначених для транспортування природного газу до Німеччини.

Росія: це не ми. Європа: а хто?

Російське ФСБ порушило справу про міжнародний тероризм, у Євросоюзі заявили, що «Північний потік» пошкодили навмисно, а в Україні прямо кажуть, що газогін навмисно пошкодила Росія. Хто ж стоїть за атакою на Nord Stream?

Стратегічне значення Лиману на Донеччині

Російські сили невдовзі можуть зіткнутися з «неминучою поразкою» у районі міста Лиман на Донеччині. Про це у своєму нинішньому огляді повідомляє американський інститут дослідження війни. Лиман - одне з найбільших міст на півночі області. Як швидко ЗСУ зможе вибити звідти російську армію та що це дасть у стратегічному плані?

Путін послав Лукашенка до невизнаної Абхазії: що це значить?

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі засудила візит білоруського диктатора Олександра Лукашенка до Абхазії. Лукашенко зустрівся із очільником російського анклаву Абхазії Асланом Бажанією. За словами Лукашенка, він довго обговорював «абхазьке питання» з президентом Росії Володимиром Путіним на зустрічі в Сочі.

Що Лукашенко забув в Абхазії? чи може Білорусь визнати окуповані Росією грузинські території? І чому дії Лукашенка непокоять Грузію та Україну?

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