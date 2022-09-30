Удар по колоні біля Запоріжжя: кількість загиблих зросла до 30

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по цивільній колоні біля Запоріжжя зросла до 30, повідомив керівник Національної поліції Ігор Клименко в своїх соцмережах.

«30 загиблих та 88 поранених внаслідок чергового воєнного злочину росії у Запоріжжі. Серед померлих є двоє дітей: 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Поранення зазнала також трирічна дівчинка», – написав він.

Клименко додав, що серед загиблих також є поліцейський – 36-річний працівник місцевого Управління стратегічних розслідувань. Ще 27 поліцейських Бердянського районного управління отримали поранення, четверо з них у тяжкому стані.

Як повідомила раніше кореспондентка Радіо Свобода, лише 10 поранених потребували легкої допомоги на кшталт обробки або зашивання ран

Вранці 30 вересня російські війська завдали ракетного удару по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух, люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу.

За даними заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, російські війська випустили по Запоріжжю 16 ракет зенітно-ракетної системи С-300.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.