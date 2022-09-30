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Російські війська випустили 16 ракет по Запоріжжю – ОП

Російські війська для удару використали зенітно-ракетну систему С-300. Фото ілюстративне

Російські війська випустили по Запоріжжю 16 ракет зенітно-ракетної системи С-300, повідомив перший заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Росіяни продовжують нищення українців та нашої Запорізької землі. Продовжують терор. Продовжують вбивства. Попередньо, випущено було 16 ракет із застосуванням ЗРК С-300. 23 загиблих та 28 поранених. Нелюди», – написав він у телеграмі.

За даними представника Офісу президента, чотири ракетних удари було завдано по району авторинку, а також по пункту зосередження автотранспорту та людей, які виїжджали чи приїжджали з тимчасово окупованої території України.

Вранці російські війська завдали ракетного удару по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух, люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу. Наразі відомо про загибель 23 людей і поранення 28 внаслідок цього удару.

Останнім часом війська РФ практично щоденно, як повідомляє запорізька влада, атакують обласний центр.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Москва заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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