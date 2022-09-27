Обстріл Запоріжжя пошкодив лінію електропередач – голова ОВА

Російські війська випустили 10 ракет С-300 по об’єктах інфраструктури Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух 27 вересня.

«На місцях уражень виникли пожежі. Там працюють рятувальники. Пошкоджена лінія електропередач. Профільні служби вже відновлюють мережу. За попередньою інформацією, постраждалих немає», – повідомив він.

Старух вказав на те, що російські війська атакують місто «майже щодня», і закликав дотримуватися правил безпеки.

Російські війська знову атакували Запоріжжя вранці 27 вересня. Секретар Запорізької міськради Анаталій Куртєв повідомляв, що є постраждалі.

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Минулого тижня війська РФ практично щоденно атакували Запоріжжя та околиці міста. Внаслідок удару по Запоріжжю вранці 22 вересня одна людина загинула.

Москва, попри численні факти, заперечує свої атаки на цивільних в Україні.