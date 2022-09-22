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Одна людина загинула, 5 поранені через обстріл Запоріжжя – влада

«У результаті ворожих обстрілів було ушкоджено житлові будинки» (фото ілюстраційне)

Одна людина загинула, ще п’ятеро постраждали 22 вересня внаслідок обстрілу російськими силами Запоріжжя, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«У результаті ворожих обстрілів було ушкоджено житлові будинки. Якщо ваша оселя також зазнала руйнувань, повідомляйте на 15-80», – написав він у телеграмі.

Раніше заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що загарбники випустили дев’ять ракет по Запоріжжю і передмістю, одна з них влучила в готель у центральному парку.

У громаді під Запоріжжям російськими обстрілами пошкоджено другу поспіль школу (відео)
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У громаді під Запоріжжям російськими обстрілами пошкоджено другу поспіль школу (відео)

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«Там – суттєві руйнування, люди залишаються під завалами. Рятувальники працюють над розбором завалів і звільненням людей. Також, як вже стало традиційно для російських терористів, влучили в електричну підстанцію. Південні громади Запорізького району зараз без світла. Є влучання і в телевежу. Екстрені служби працюють над тим, щоб якнайшвидше усунути наслідки», – написав він у телеграмі.

Напередодні в міській раді Запоріжжя повідомляли про п’ять російських ракетних ударів по Запоріжжю, внаслідок чого постраждали троє людей і пошкоджені об’єкти інфраструктури і приватні будинки.

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