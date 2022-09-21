Троє людей постраждали через ракетний удар по Запоріжжю – Куртєв

Російські війська 21 вересня завдали п’ять ракетних ударів по Запоріжжю, заявив секретар міської ради Анатлій Куртєв.

За даними Куртєва, руйнувань зазнали як об’єкти інфраструктури, так і приватні будинки. Точну кількість пошкоджених будівель зараз встановлюють. Ще два снаряди влучили в поле на околицях міста.

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«На жаль, є троє постраждалих. Одна людина знаходиться у лікарні з діагнозом контузія. Вона у стабільному стані», – повідомив секретар міськради.

Раніше Куртєв повідомив про «прильоти» в Запоріжжі. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух уточнив, що попередньо відомо щодо влучання ракет знову в об’єкти інфраструктури.