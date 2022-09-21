Влада повідомила про «прильоти» в Запоріжжі

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив про «прильоти» в Запоріжжі.

«В Запоріжжі зафіксовано прильоти. Деталі згодом. Перебувайте в безпечних місцях», – написав він у телеграмі.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух уточнив, що попередньо відомо щодо влучання ракет знову в об’єкти інфраструктури.

Як повідомив Олександр Старух, війська РФ вночі завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури у Запоріжжі.

Напередодні в ОВА повідомили, що російські війська випустили кілька ракет по Запорізькому району та селах Григорівка, Юльївка, Річне, селищі міського типу Комишуваха.

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Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.