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Російські війська вдарили по трьох селах і селищу в Запорізькому районі – Старух

Наслідки обстрілів Комишувахи в Запорізькому районі, травень 2022 року

Російські війська випустили кілька ракет по Запорізькому району, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух увечері 20 вересня.

«Ворог завдав удару по Запорізькому району, cела Григорівка, Юльївка, Річне, селище міського типу Комишуваха зазнали ракетних атак. І все це протягом останної години. В Юльївці і Комишувасі по три прильоти», – заявив він.

За попередніми даними, російська армія використала ракети С-300.

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Дані щодо постраждалих і руйнувань зараз з’ясовуються.

Станом на 5 червня, за даними ОВА, майже 60% території Запорізької області окупували російські війська. Місто Запоріжжя залишається під контролем влади України.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

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