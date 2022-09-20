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Росія тримає на бойовому чергуванні три надводних ракетоносії «Калібрів» – ОК «Південь»

Російські військові тримають у Чорному морі 24 крилаті ракети «Калібр», повідомили в оперативному командуванні «Південь».

«З послабленням шторму корабельне угруповання ворога збільшилось до 10 одиниць, що продовжують укриватися вздовж кримського узбережжя. На бойовому чергуванні – три надводних ракетоносії 24-ох «Калібрів» і три великих десантних кораблі», – йдеться в повідомленні.

Напередодні в оперативному командуванні «Південь» повідомляли, що російські військові тримають напоготові у Чорному морі вісім крилатих ракет «Калібр».

У вечірньому зверненні 22 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти України, наближається до 3,5 тисяч.

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