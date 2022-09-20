Армія РФ почала частіше обстрілювати системи енергозабезпечення Запоріжжя – голова ОВА

Російська армія все частіше обстрілює енергосистеми Запоріжжя. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Раніше так, щоб (обстрілювали – ред.) цивільну інфраструктуру – саме енергозабезпечення, – не здійснювали. Зараз вони почали бити по цьому (енергосистемах – ред.) досить часто. Ми бачимо по характеру обстрілів, безпосередньо по містах», – зазначив він.

Загалом, за словами Старуха, обстріли Запорізької області російськими військами періодично загострюються.

«Позавчора більше ста обстрілів було, минулої доби – 86. Тобто буває близько ста обстрілів. Два тижні тому було до 150 обстрілів на добу», – зазначив голова ОВА.

За словами Старуха, у Запорізькому регіоні російські окупаційні війська наразі зосередились головним чином на утриманні рубежів окупованих територій.

Станом на 5 червня, за даними ОВА, майже 60% території Запорізької області окупували російські війська. Місто Запоріжжя залишається під контролем влади України.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.