На Запоріжжі за тиждень вдвічі збільшилася кількість хворих на COVID-19 – медик

Захворюваність на коронавірусну хворобу на підконтрольній владі Україні території Запорізької області збільшилася вдвічі, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» генеральний директор Державної установи «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» Тарас Тищенко.

Він підкреслив, що перевірених даних по окупованій частині Запорізької області немає.

«Звертаю увагу на те, що за останній тиждень кількість захворілих росте. Василівський район – 27 випадків, Бердянський район – 2 випадки, Запорізький район, саме територія підконтрольна владі України, де ми маємо цю статистику вичерпну – 440 випадків. Мелітопольський район – 8, Пологівський район – 12. Тобто більша частина захворюваності – то є лабораторно підтверджена, яку ми зафіксували на підконтрольних Україні територіях. На окупованих територіях статистика, мабуть, менш правдива та значно менша. Проте, чи свідчить це про меншу захворюваність на COVID-19 там, це питання сумнівне», – сказав Тищенко.

Лікар радить людям виїжджати з окупації, оскільки на підконтрольній владі України території можна як отримати вакцину від COVID-19, так і необхідне лікування.

Раніше Міністерство охорони здоров’я повідомило, що за тиждень з 11 по 18 вересня в Україні виявили 36 683 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

МОЗ регулярно публікувало статистику щодо захворювання на коронавірусну хворобу в Україні до початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Після вторгнення щоденні зведення публікувати перестали, а українці на тлі зменшення кількості випадків хвороби навесні і влітку перестали масово дотримуватися протиепідемічних заходів, зокрема носити маски. При цьому постанову Кабміну про карантинні обмеження не скасовували.

В уряді заявляли, що очікують нової хвилі COVID-19 нинішньої осені.