Новий виток епідемії. Хто і як лікує українців від COVID-19 в окупації на півдні?

Чи збільшується рівень захворюваності на коронавірус на окупованих територіях півдня України? Чи буде епідемія цього сезону? Хто лікуватиме хворих в окупації, зʼясовував проєкт «Новини Приазов’я».

В Україні в жовтні очікується пік захворюваності на коронавірусну інфекцію. Імовірно, це призведе до того, що лікарні будуть переповнені. Такий прогноз на конференції Європейського регіонального комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я озвучив генеральний директор організації Тедрос Гебреєсус , повідомляє Reuters. За його словами, наразі спостерігається зростання кількості випадків COVID-19 в Україні. «Пік захворюваності може припасти на початок жовтня, а лікарні можуть наблизитися до порога своєї місткості», – заявив очільник ВООЗ. «Також прогнозується нестача кисню, оскільки основні джерела постачання розташовані в окупованих частинах країни», – додав він.

, повідомляє Reuters. За його словами, наразі спостерігається зростання кількості випадків COVID-19 в Україні. «Пік захворюваності може припасти на початок жовтня, а лікарні можуть наблизитися до порога своєї місткості», – заявив очільник ВООЗ. «Також прогнозується нестача кисню, оскільки основні джерела постачання розташовані в окупованих частинах країни», – додав він. Про початок осінньої хвилі COVID-19 повідомляли і в Україні. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін на початку вересня в інтерв'ю «Укрінформу» повідомив, що спостерігається зростання захворюваності серед населення, що фіксують вже третій рік поспіль у вересні, а спадає в березні-квітні або ж на початку травня.

на початку вересня в інтерв'ю «Укрінформу» повідомив, що спостерігається зростання захворюваності серед населення, що фіксують вже третій рік поспіль у вересні, а спадає в березні-квітні або ж на початку травня. За даними МОЗ, з 12-го по 19 вересня в Україні зафіксували майже 37 тисяч випадків інфікування коронавірусом, а тижнем раніше – майже 24 тисячі таких випадків.

Херсонщина: «тести та вакцини в наявності»

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко в коментарі для «Новин Приазов'я» зазначив, що всі лікарні, які опинилися на захопленій частині області, працюють під контролем російських окупаційних сил. За його словами, на початок окупації в цих лікарнях була певна кількість ПЛР-тестів для виявлення коронавірусної інфекції, якої може вистачити для проведення тестувань цього сезону.

Та кількість ПЛР-систем та експрес-систем, які були включені до програми тестування, вони дозволяють протестувати усіх охочих

«Є проблеми з проведенням тестування на території лівобережної Херсонщини, бо зруйновані мости, які поєднують південну лівобережну з правобережною частиною. На території Херсонської інфекційної лікарні знаходиться достатньо велика кількість цих тестів. Крім того, в нас є великий лабораторний центр, який працює під контролем окупантів, але та кількість ПЛР-систем та експрес-систем, які були включені до програми тестування, вони дозволяють протестувати усіх охочих», – повідомив Самойленко.

Він також стверджує, що у лікарнях на окупованій частині Херсонщини залишилася достатня кількість вакцин від коронавірусної інфекції.

«Наголошую на тому, що без звертання до всяких окупаційних «Спутників» (російська вакцина – ред.), до їхніх псевдо препаратів, які вони собі там роблять, на території Херсонської області є достатня кількість вакцин, які відносяться до світових виробників. Це Pfizer, CoronaVak, усі ті вакцини, які були до початку окупації, вони є на сьогодні в обласній лікарні та в усіх лікарнях обласного центру так само в повній наявності є», – запевнив голова облради.

Він закликав жителів Херсонщини пройти вакцинацію та зробити другу-третю бустерні дози. За даними Самойленка, поодинокі випадки коронавірусу на окупованій частині Херсонщини існують, влада їх відстежує, але епідемії в регіоні поки немає, переконаний він.

Населення на Херсонщині різко скоротилася за цей час. Населення, яке виїхало по місцях свого мешкання, не спілкується в такому щільному режимі, як це відбувалося раніше

«Кількість населення на Херсонщині різко скоротилася за цей час. Населення, яке виїхало по місцях свого мешкання, не спілкується в такому щільному режимі, як це відбувалося раніше, майже всі підприємства не функціонують. Місця максимального скупчення людей – це ринки, магазини, працюють в більш менш протиепідеміологічному режимі. Тому великої загрози не існує з точки зору зараження наших співмешканців на Херсонщині», – повідомив Самойленко.

Голова Херсонської облради зазначив, що деякі лікарні на Херсонщині не працюють через масштабні руйнування внаслідок бойових дій.

«Це Нововоронцовка, яка не працює, це Високопілля, яке, на жаль, не може працювати, бо великі руйнування в цьому населеному пункті, ну і Велика Олександрівка, яка не працює», – розповів Самойленко.

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповів, що, за його інформацією, захворюваність на коронавірус на окупованій частині Херсонщини поступово зростає, але не всі хворі звертаються за допомогою до лікарів.

На всю Херсонську область залишилося менше ніж 500 тис. людей

«По-перше, дуже багато людей виїхало, відповідно і щільність населення зменшилась ну і взагалі чисельність населення зменшилась. Якщо виїхала половина, то на всю Херсонську область залишилося менше ніж 500 тис. людей і процес продовжується. По-друге, багато хто не звертається до лікарів і зараз, коли роботи немає, особливих потреб немає, то люди просто сидять вдома. Багато не звертаються тому, що їхній сімейний лікар, наприклад, виїхав і вони не знають і не хочуть звернутися до іншого лікаря», – каже Данилов.

Але лікарі, які залишилися працювати на цій території Херсонщини, намагаються за можливості надавати допомогу хворим на коронавірус пацієнтам, каже аналітик.

«Лікарі, які є, вони в принципі, приймають хворих на ковід, незалежно від того, чи є сімейний лікар, чи його немає, і якусь мінімальну допомогу надають. Звичайно, фахівці занепокоєні тим, що люди займаються самолікуванням, не йдуть до лікарень, сидять вдома і в людей можуть бути наслідки цієї не дуже приємної хвороби чи зовсім неприємної», – додав Данилов.

Маріуполь: «медичного обслуговування майже немає»

Головна редакторка видання «0629» з Маріуполя Анна Романенко розповіла, що в цьому місті також зростає рівень захворюваності на коронавірус, а лікарів не вистачає «катастрофічно».

Росіяни завезли туди вакцину «Спутник», яка має дуже низьку ефективність, особливо до нових штамів. Тому вони вже мають спалах. І про це повідомляють на донецьких офіційних ресурсах окупантів

«Вони побудували інфекційне відділення на території лікарні швидкої допомоги не просто так, а тому що рівень захворюваності зараз зростає та люди в Маріуполі нехтували вакцинацією при Україні. Вони так само нехтують зараз. Росіяни завезли туди вакцину «Спутник», яка має дуже низьку ефективність, особливо до нових штамів. Тому вони вже мають спалах. І про це повідомляють на донецьких офіційних ресурсах окупантів», – зауважила журналістка.

Романенко повідомила, що «медичного обслуговування в Маріуполі майже немає», ліків не вистачає.

«В обласній лікарні оперують в операційній без вікон, там просто немає стерильності. Щоб якось врятувати людей, їм одразу вливають літри антибіотиків», – розповіла редакторка.

Бердянськ: «виїхали 50% лікарів»

Директор Бердянського територіального медичного об’єднання Дмитро Єгоров розповів, що влітку в місті не було госпіталізовано жодного пацієнта з коронавірусною інфекцією. Втім, зараз ситуація погіршується. Наразі на стаціонарному лікуванні перебуває 16 осіб, 2 з яких у тяжкому стані.

Єгоров зазначив, що в інфекційному відділенні, куди госпіталізують хворих на COVID-19, збереглися апарати штучної вентиляції легенів і є можливість, за потреби, збільшити кількість ліжок.

Там є 40 ліжок і можливість є збільшити до 70-80 ліжок залежно від завантаження»

«За нашим протоколом пацієнти з діагнозом COVID шпиталізуються до інфекційного відділення, яке розгорнуте в окремій будівлі – вона чотириповерхова. Там є 40 ліжок і можливість є збільшити до 70-80 ліжок залежно від завантаження», – повідомив медик.

Він також розповів, що близько половини лікарів виїхали з регіону, але ті, хто залишилися, продовжують надавати населенню необхідну медичну допомогу.



«Росіян не набрали, маріупольців також небагато. А якщо говорити про наш персонал, то майже третина нашого персоналу залишила рідний дім. Це понад 400 працівників. Ця цифра постійно зростає. Якщо говорити в розрізі лікарів, то на підконтрольну територію виїхало 50%. З 408 майже 200 лікарів виїхали. Медичний персонал Бердянського територіального медичного об’єднання, як завжди, зробить усе можливе і неможливе для медичної допомоги нашим українським жителям Бердянська», – розповів лікар.



Одна з жительок Бердянська, яка просить не називати її імʼя з міркувань безпеки, розповіла «Новинам Приазовʼя», що сімейних лікарів на сьогодні у місті вистачає.

«Враховуючи, що людей в Бердянську залишилося третина, лікарів, звісно, теж повиїжджали багато, але терапевтів вистачає, сімейних лікарів вистачає. Однак зараз декларації вже не працюють, вони не дійсні ,як мені пояснили в амбулаторії в реєстратурі. Тобто, дільничні лікарі, хто прив’язаний до твоєї адреси, до того і йдеш на прийом», – повідомила жителька Бердянська.

Втім, жінка припускає, що звертатися до лікаря не завжди може бути безпечно.

«Чоловік пішов на прийом до дільничного терапевта, але той замість огляду більше допит влаштував. Ставив питання про те, працюєш, чи ні, чим займається дружина, дитина ходить до садочка або не ходить? За татуювання на тілі питав. Тобто, підозріло себе поводив, не як лікар, а як на допиті. І ще така цікавинка, у нього була синя мочка вуха, тобто не виключено, що його катували струмом, завербували, можливо навіть насильно, і він зараз шукає бійців АТО, «азовців», яких можна здати російським військовим», – припустила жінка.

З огляду на бойові дії та окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження чи незалежно перевірити свідчення, які були озвучені.

Запоріжжя: «захворюваність збільшилась вдвічі»

Генеральний директор Державної установи «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» Тарас Тищенко у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що за останній тиждень захворюваність на коронавірус на підконтрольній владі Україні території області збільшилася вдвічі. Перевірених даних по окупованій частині Запорізької області немає.

На окупованих територіях статистика, мабуть, менш правдива та значно менша. Проте, чи свідчить це про меншу захворюваність на COVID-19 там, це питання сумнівне

«Звертаю увагу на те, що за останній тиждень кількість захворілих росте. Василівський район – 27 випадків, Бердянський район – 2 випадки, Запорізький район, саме територія підконтрольна владі України, де ми маємо цю статистику вичерпну – 440 випадків. Мелітопольський район – 8, Пологівський район – 12. Тобто більша частина захворюваності, то є лабораторно підтверджена, яку ми зафіксували на підконтрольних Україні територіях. На окупованих територіях статистика, мабуть, менш правдива та значно менша. Проте, чи свідчить це про меншу захворюваність на COVID-19 там, це питання сумнівне», – підкреслив Тищенко.



Лікар радить людям виїжджати з окупації, оскільки на підконтрольній владі України території можна, як отримати вакцину від COVID-19, так і необхідне лікування.



«Усі ті особи, які виїжджають з окупованих територій, безумовно, будуть певний час проводити на пунктах прийому, де будуть оцінювати стан їхнього здоров'я. Якщо у таких осіб будуть зафіксовані ознаки захворювань ГРВІ або симптоми ковіду, то їм будуть проводитися тестування за допомогою швидких тестів. Якщо це будуть більш важкі випадки, то відбору на ПЛР. Ми готові до будь-яких подій, до будь-якої ситуації. Наша лабораторія в змозі виконувати до 5 тисяч досліджень на добу, ми готові працювати цілодобово в режимі 24/7», – запевнив медик.

«Грип разом з коронавірусом»

Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, консультант із вакцинації проти COVID-19 у проєктах Світового банку Федір Лапій зазначив, що отримати медичну допомогу на окупованих територіях півдня України зараз набагато важче, ніж до початку повномасштабної війни.

«Вже Мелітополь був в окупації, це був березень, я був ще тоді на зв'язку зі своїми колегами, вони сказали, у нас кисень закінчився, люди помирають, ми складаємо в підвальному приміщенні трупи тих, хто помер від COVID-19. Родичі не можуть їх забрати через окупацію РФ, приїхати не можна, провезти тіло не можна. Звичайно, коли інфраструктура зруйнована, – мова йде про дороги, мости, виробничі потужності та про самі лікарні, про проблему зі спеціалістами, особливо в прифронтовій зоні, – все це створює не дуже хороші перспективи щодо піка захворюваності на COVID-19, коли основним в лікуванні є киснева підтримка», – розповів Лапій.

Він також зазначив, що цього сезону може статися епідемія, викликана одночасно коронавірусом і грипом.

Ми боялися рік або навіть два роки тому – так звану пандемію, коли одночасно два збудники викликають епідемію

«Те, чого ми боялися рік або навіть два роки тому – так звану пандемію, коли одночасно два збудники викликають епідемію. В одному випадку ми говоримо про сам збудник COVID-19 в іншому – про вірус грипу, то такі висновки ми робимо на підставі сезону грипу в південній півкулі, зокрема в Австралії, Новій Зеландії, де COVID-19, поширені штами «Омікрону» поєднувалися з досить великим спалахом грипу. Можна очікувати грип плюс COVID-19», – повідомив консультант із вакцинації.

Експерт зазначив, що Всесвітня організація охорони здоров'я досі не схвалила російську вакцину «Спутник V» як рекомендовану для проведення щеплення проти коронавірусу. Саме цю вакцину російські окупаційні сили, ймовірно, постачатимуть на окуповані території півдня України.

Лікар закликав жителів дотримуватися правил гігієни і за можливості вакцинуватися схваленими в Україні препаратами.