Четверо медиків загинули через російський удар під час евакуації пацієнтів психіатричної лікарні – Синєгубов

Четверо медиків загинули, двоє пацієнтів були поранені, коли під час евакуації пацієнтів психіатричної лікарні на Харківщині російські війська почали масований обстріл, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«У селі Стрілеча, Харківського району, медики намагалися здійснити евакуацію пацієнтів психіатричної лікарні. Медичні працівники навіть під обстрілами, ризикуючи життями, намагалися врятувати хворих. Вдалося евакуювати 30 пацієнтів, всього ж у закладі – більше ніж 600. Під час евакуації росіяни розпочали масований обстріл. За попередніми даними, на жаль, загинули четверо медичних працівників, двоє пацієнтів поранені», – написав він у телеграмі 18 вересня.

Минулої доби на Харківщині внаслідок російських обстрілів загинули троє цивільних жителів, 11 – були поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації.

«Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював Харківський, Чугуївський райони, зафіксували обстріли Куп’янського та Ізюмського районів. Зруйновані житлові будинки та господарчі споруди, АЗС, гаражі та виробничі об’єкти. У Куп’янську пошкоджено 5-поверховий житловий будинок», – написав Синєгубов у телеграмі.

За його даними, протягом минулої доби від обстрілів російських військ загинула 11-річна дівчинка в Чугуєві, у прикордонному селі Стрілече Харківського району загарбники влучили з танка по цивільному авто, загинули дві жінки.

«У Куп’янському районі госпіталізовано з пораненнями п’ятьох цивільних, в Харківському – троє поранених, у тому числі чоловік 91 року. Двоє постраждалих в Ізюмському районі, один – у Чугуївському», – повідомив голова ОВА.

14 вересня Олег Синєгубов повідомив, що до контрнаступу українських військових було окуповано 32% Харківщини, а наразі під окупацією російських військ залишається близько 6% території області.

Харківщина, зокрема обласний центр, регулярно потерпає від російських обстрілів.

Москва, попри численні свідчення, заперечує атаки на цивільних в Україні.