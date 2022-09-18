ОГП: 390 дітей загинули внаслідок збройної агресії Росії в Україні

Станом на ранок 18 вересня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, в Україні внаслідок повномасштабної війни Росії, загинули 390 дітей, ще щонайменше 757 – зазнали поранень різного ступеню тяжкості, повідомив Офіс генпрокурора.

«17 вересня російські військові завдали ракетний удар по житловому масиву у місті Чугуїв Харківської області. Від отриманих травм внаслідок обстрілу у лікарні померла 11-річна дівчинка. 17 вересня внаслідок обстрілу міста Костянтинівка Донецької області отримав поранення 2-річний хлопчик», – йдеться в повідомленні.

В ОГП наголосили, що наведені цифри – не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

У прокуратурі також повідомили, що через бомбардування й обстріли збройними силами Росії пошкоджено 2500 закладів освіти, з них 289 – зруйновані повністю.

Напередодні повідомляли про 389 загиблих і 756 поранених дій.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 11 вересня змогло підтвердити 5827 випадків загибелі і 8421 поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Москва, попри численні докази, заперечує обстріли цивільних в Україні.

Резолюції Ради безпеки ООН визначають, що серйозними порушеннями проти дітей під час збройних конфліктів є: вербування і використання дітей у збройних конфліктах; вбивства та каліцтва дітей; напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов’язані з ними; зґвалтування та інші форми сексуального насильства проти дітей; викрадення дітей; відмова у доступі гуманітарної допомоги.