389 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні – ОГП

Понад 1145 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації станом на ранок 17 вересня 2022 року, повідомляє Офіс генерального прокурора. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 389 дітей загинули та понад 756 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Попереднього дня в ОГП повідомляли про 384 загиблих дитини та понад 753 поранених неповнолітніх.
«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 394, Харківській – 218, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46, Дніпропетровській – 26», – йдеться у повідомленні.
14 вересня в місті Херсоні внаслідок російського обстрілу загинула родина з двома доньками 8 та 12 років, зазначають прокурори.
Крім того, додають, стало відомо, що 5 вересня внаслідок обстрілу військами РФ с. Нова Гусарівка Ізюмського району Харківської області загинув 14-річний підліток.
«Під час фіксації злочинів, вчинених окупантами на території міста Ізюму Харківської області, стало відомо про загибель 9 березня сім’ї з двома дівчатками 5 та 8 років», – мовиться в повідомленні.
15 вересня внаслідок російського обстрілу міста Святогірськ Краматорського району Донецької області отримав тілесні ушкодження 17-річний хлопець, уточнюють в ОГП.
16 вересня внаслідок чергових обстрілів російськими військами міста Харкова отримали поранення двоє дітей 5 та 17 років, зауважують прокурори.
В ОГП вказують, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
І додають, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджені 2500 закладів освіти: з них 289 зруйновані повністю.
Москва, попри численні докази, заперечує обстріли цивільних в Україні.
Резолюції Ради безпеки ООН визначають, що серйозними порушеннями проти дітей під час збройних конфліктів є: вербування і використання дітей у збройних конфліктах; вбивства та каліцтва дітей; напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов’язані з ними; зґвалтування та інші форми сексуального насильства проти дітей; викрадення дітей; відмова у доступі гуманітарної допомоги.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 15 серпня верифікувало 5514 випадків загибелі та 7698 випадків поранення цивільних в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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