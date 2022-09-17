389 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні – ОГП

Понад 1145 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації станом на ранок 17 вересня 2022 року, повідомляє Офіс генерального прокурора. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 389 дітей загинули та понад 756 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Попереднього дня в ОГП повідомляли про 384 загиблих дитини та понад 753 поранених неповнолітніх.



«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 394, Харківській – 218, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46, Дніпропетровській – 26», – йдеться у повідомленні.



14 вересня в місті Херсоні внаслідок російського обстрілу загинула родина з двома доньками 8 та 12 років, зазначають прокурори.



Крім того, додають, стало відомо, що 5 вересня внаслідок обстрілу військами РФ с. Нова Гусарівка Ізюмського району Харківської області загинув 14-річний підліток.



«Під час фіксації злочинів, вчинених окупантами на території міста Ізюму Харківської області, стало відомо про загибель 9 березня сім’ї з двома дівчатками 5 та 8 років», – мовиться в повідомленні.



15 вересня внаслідок російського обстрілу міста Святогірськ Краматорського району Донецької області отримав тілесні ушкодження 17-річний хлопець, уточнюють в ОГП.



16 вересня внаслідок чергових обстрілів російськими військами міста Харкова отримали поранення двоє дітей 5 та 17 років, зауважують прокурори.

В ОГП вказують, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



І додають, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджені 2500 закладів освіти: з них 289 зруйновані повністю.

Москва, попри численні докази, заперечує обстріли цивільних в Україні.

Резолюції Ради безпеки ООН визначають, що серйозними порушеннями проти дітей під час збройних конфліктів є: вербування і використання дітей у збройних конфліктах; вбивства та каліцтва дітей; напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов’язані з ними; зґвалтування та інші форми сексуального насильства проти дітей; викрадення дітей; відмова у доступі гуманітарної допомоги.