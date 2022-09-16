В ОГП повідомили нові дані про поранених через війну дітей

Станом на ранок 16 вересня понад 1137 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії, повідомили в Офісі генпрокурора.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 384 дитини загинули та понад 753 отримали поранення різного ступеню тяжкості... 15 вересня внаслідок обстрілу с. Осиновово Харківської області отримали поранення двоє хлопчиків 12 та 13 років. 14 вересня у внаслідок обстрілів м. Куп’янськ Харківської області отримала поранення 15-річна дівчинка», – йдеться в повідомленні.

Статистика дитячої смертності і каліцтв – неостаточна, кажуть в ОГП, оскільки тривають перевірки і з’ясування в зоні ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Резолюції Ради безпеки ООН визначають, що серйозними порушеннями проти дітей під час збройних конфліктів є: вербування і використання дітей у збройних конфліктах; вбивства та каліцтва дітей; напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов’язані з ними; зґвалтування та інші форми сексуального насильства проти дітей; викрадення дітей; відмова у доступі гуманітарної допомоги.