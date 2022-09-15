У ДПСУ повідомили про звільнення п’ятьох підлітків, яких військові РФ утримували у підвалі в Куп’янську

У Держприкордонслужбі повідомили, що під час виконання завдань у Куп’янську Харківської області прикордонники, за інформацією місцевих жителів, виявили п’ятьох підлітків, віком від 15 до 17 років, закритих військовими РФ у одному з підвальних приміщень.

«Як з’ясувалося, до моменту звільнення, четверо дівчат та хлопець, перебували у підвалі уже 7 днів. Підлітки, жителі Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів, виявилися студентами навчального закладу – майбутніми медиками. Звільнені дівчата і хлопець розповіли, що окупанти проводили з ними фільтраційні заходи, після чого без пояснення причин закрили у підвалі», – йдеться в повідомленні.

Наразі зі звільненими дівчатами та хлопцем працюють співробітники компетентних правоохоронних органів, додали у ДПСУ.

Росія з початку вторгнення не визнала жодного воєнного злочину проти цивільних в Україні.

Резолюції Ради безпеки ООН визначають, що серйозними порушеннями проти дітей під час збройних конфліктів є: вербування і використання дітей у збройних конфліктах; вбивства та каліцтва дітей; напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов’язані з ними; зґвалтування та інші форми сексуального насильства проти дітей; викрадення дітей; відмова у доступі гуманітарної допомоги.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 14 вересня повідомив, що під окупацією російських військ залишається близько 6% території Харківщини. За його словами, до контрнаступу українських військових було окуповано 32% території регіону.