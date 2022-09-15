Через російські обстріли на Харківщині поранено 14-річного хлопчика – ОГП

Станом на ранок 15 вересня понад 1134 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії, повідомили в Офісі генпрокурора.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 384 дитини загинули та понад 750 отримали поранення різного ступеню тяжкості... 13 вересня внаслідок обстрілу ворогом Харківської області поранено 14-річного хлопчика», – йдеться в повідомленні.

Статистика дитячої смертності і каліцтв – неостаточна, кажуть в ОГП, оскільки тривають перевірки і з’ясування в зоні ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Резолюції Ради безпеки ООН визначають, що серйозними порушеннями проти дітей під час збройних конфліктів є: вербування і використання дітей у збройних конфліктах; вбивства та каліцтва дітей; напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов’язані з ними; зґвалтування та інші форми сексуального насильства проти дітей; викрадення дітей; відмова у доступі гуманітарної допомоги.