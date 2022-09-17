Російські війська вдарили по Чугуєву, загинула дитина – Синєгубов

Російські військові завдали ракетних ударів по Чугуєву на Харківщині, внаслідок чого загинула 11-річна дівчинка, ще одна жінка була поранена. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«За попередніми даними, від влучань є пошкодження критичної інфраструктури, приватного сектору, підприємства, автозаправної станції. На місцях працюють всі профільні служби, інформація оновлюється», – йдеться в повідомленні.

(ДОПОВНЕНО) Спершу Олег Синєгубов написав, що дівчинку 11 років госпіталізували до медичної установи. Пізніше він повідомив, що вона померла.

«Від російського терору загинула безневинна дитина. На жаль, 11-річна дівчинка, яку госпіталізували в Чугуєві, від отриманих травм померла. Ще одна жінка після ударів по Чугуєву отримала поранення, стан постраждалої середній», – написав він у телеграмі.

15 вересня Олег Синєгубов повідомляв, що через російські обстріли Харківщини того дня були поранені 12 людей, серед яких – двоє дітей.

Харківщина, зокрема обласний центр, регулярно потерпає від російських обстрілів.

Москва, попри численні свідчення, заперечує атаки на цивільних в Україні.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 11 вересня змогло підтвердити 5827 випадків загибелі і 8421 поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації зауважують, що реальні цифри є значно вищими.