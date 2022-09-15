Через російські обстріли Харківщини поранені 12 людей, зокрема діти – ОВА

Через російські обстріли Харківщини поранені 12 людей, серед них – двоє дітей, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



За його словами, російських обстрілів зазнали населені пункти Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів, є зруйновані житлові будинки та постраждалі.

«За попередніми даними, у Куп'янському районі 10 людей отримали поранення, зокрема 2 дітей 12 і 13 років. Ще одна поранена жінка в Ізюмському районі, і одна – у Харківському. Інформація уточнюється. Постраждалих госпіталізовано, їм надається вся необхідна медична допомога», – написав він у телеграмі.

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Харківщина, зокрема обласний центр, регулярно потерпає від російських обстрілів.

Москва, попри численні свідчення, заперечує атаки на цивільних в Україні.

Моніторингова місія ООН з прав людини станом на 9 вересня перевірила і підтвердила дані 14 059 жертв серед цивільного населення внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.