Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Старух повідомив про нічний ракетний удар по Запоріжжю

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю 25 травня. Фото ілюстративне

Війська РФ завдали по Запоріжжю ракетного удару, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Ворог вночі завдав ракетного удару по об’єкту інфраструктури в обласному центрі. Постраждалих немає. Об’єкт зазнав руйнувань», – написав він у телеграмі.

Напередодні в ОВА повідомили, що російські війська випустили кілька ракет по Запорізькому району та селах Григорівка, Юльївка, Річне, селищі міського типу Комишуваха.

Читайте також: Армія РФ почала частіше обстрілювати системи енергозабезпечення Запоріжжя – голова ОВА

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG