Старух повідомив про нічний ракетний удар по Запоріжжю

Війська РФ завдали по Запоріжжю ракетного удару, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.



«Ворог вночі завдав ракетного удару по об’єкту інфраструктури в обласному центрі. Постраждалих немає. Об’єкт зазнав руйнувань», – написав він у телеграмі.

Напередодні в ОВА повідомили, що російські війська випустили кілька ракет по Запорізькому району та селах Григорівка, Юльївка, Річне, селищі міського типу Комишуваха.

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Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.