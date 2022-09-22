Війська РФ завдали удару по Запоріжжю – ОВА

Російські війська завдали удару по Запоріжжю, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Ворог завдав удару по обласному центру. Інформація щодо постраждалих і руйнувань з’ясовується», – написав він у телеграмі вранці 22 вересня.

Натомість секретар міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що від сьогоднішніх обстрілів руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, і є постраждалі.

«На місцях вже працюють відповідні служби. На жаль, постраждали люди», – написав він у телеграмі, не навівши точного числа постраждалих.

Напередодні в міській раді Запоріжжя повідомляли про п’ять російських ракетних ударів по Запоріжжю, внаслідок чого постраждали троє людей і пошкоджені об’єкти інфраструктури і приватні будинки.

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