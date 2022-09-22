Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Війська РФ завдали удару по Запоріжжю – ОВА

Оновлено
«Ворог завдав удару по обласному центру. Інформація щодо постраждалих та руйнувань з’ясовується»

Російські війська завдали удару по Запоріжжю, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Ворог завдав удару по обласному центру. Інформація щодо постраждалих і руйнувань з’ясовується», – написав він у телеграмі вранці 22 вересня.

Натомість секретар міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що від сьогоднішніх обстрілів руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, і є постраждалі.

«На місцях вже працюють відповідні служби. На жаль, постраждали люди», – написав він у телеграмі, не навівши точного числа постраждалих.

Напередодні в міській раді Запоріжжя повідомляли про п’ять російських ракетних ударів по Запоріжжю, внаслідок чого постраждали троє людей і пошкоджені об’єкти інфраструктури і приватні будинки.

Читайте також: Армія РФ почала частіше обстрілювати системи енергозабезпечення Запоріжжя – голова ОВА

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG