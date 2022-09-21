Прикордоння Сумщини зазнало чергових обстрілів з боку РФ, обійшлося без постраждалих – влада

Три прикордонні громади Сумщини зазнали у середу обстрілів з боку РФ, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

«Протягом дня росіяни обстрілювали три прикордонні громади – Білопільську, Середино-Будську та Шалигинську. Усього зафіксували 38 «приходів» та 3 кулеметні черги», – повідомив Живицький.

За його словами, у громадах зазнали пошкоджень приватні будинки, склад психоневрологічного інтернату, підстанція та електромережа.

«На щастя, у всіх випадках люди не постраждали», – повідомив Живицький.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською, і фактично щодня зазнає обстрілів, відколи РФ вторглася в Україну.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.