Нічний обстріл Миколаєва: влада повідомляє про пошкоджені цивільні об’єкти в центрі міста

Війська РФ вночі з реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С» обстріляли Миколаїв, пошкоджені цивільні об'єкти в центрі міста, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Вночі, 27 вересня, Миколаїв двічі зазнав масованих обстрілів – орієнтовно о 01:04 та 04:02. Попередньо, з РСЗВ «Торнадо-С» ворог вдарив по різних районах міста. Наразі відомо про пошкодження низки цивільних об’єктів в центрі міста, зокрема житлових будинків, магазинів та мережі водопроводу. Також внаслідок обстрілу сталося руйнування складського приміщення з подальшим горінням», – написав він у телеграмі.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Миколаївщина фактично щодня зазнає обстрілів з боку військ РФ. Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 25 вересня змогли підтвердити 14 844 випадки загибелі або поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії: 5996 загиблих і 8848 поранених. Проте в організації вважають, що реальні цифри є значно вищими.