Військові повідомили, що збили дрон-камікадзе, спрямований на Миколаїв

Повітряне командування «Південь» повідомило про збиття дрона-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, який російські військові запустили на Миколаїв.

«25 вересня близько 15:00 силами і засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збито дрон-камікадзе Shahed-136, яким російські окупаційні війська намагалися атакувати Миколаїв», – йдеться в повідомленні.

Раніше в оперативному командуванні «Південь» повідомили, що російські війська атакували Одесу дронами-камікадзе, тричі влучили в адмінбудівлю в центрі міста.

23 вересня також повідомлялося, що війська РФ атакували Одесу дронами-камікадзе з Чорного моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, загинула одна людина. В той же день було збито п’ять іранських дронів.

13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили іранський ударний дрон Shahed 136 (Шахид-136). Безпілотник збили поблизу Куп’янська Харківської області.

Президент Володимир Зеленський звернувся до МЗС з проханням відреагувати на використання іранського озброєння армією РФ.

МЗС вказало, що постачання зброї Росії для війни проти України є «недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану». Тому Україна вирішила позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.

Офіційний Тегеран у зв’язку з цим «порадив» Україні «утримуватися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами».

«Шахід-136» – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран. Дальність його польоту 2000 кілометрів.