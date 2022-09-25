Армія РФ застосувала дрони-камікадзе для ударів по Одесі, пошкоджено адмінбудівлю в центрі міста

Російські війська атакували Одесу дронами-камікадзе, тричі влучили в адмінбудівлю в центрі міста, повідомляє прессдужба оперативного командування «Південь».

«Одесу знову атаковано ворожими дронами-камікадзе. Тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі. Один дрон збитий силами протиповітряної оборони. Людських втрат немає», – йдеться у повідомленні.

23 вересня повідомлялося, що війська РФ атакували Одесу дронами-камікадзе з Чорного моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, загинула одна людина. В той же день було збито 5 іранських дронів.

13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили іранський ударний дрон Shahed 136 (Шахид-136). Безпілотник збили поблизу Куп’янська Харківської області.

Володимир Зеленський звернувся до МЗС з проханням відреагувати на використання іранського озброєння армією РФ.

МЗС вказало, що постачання зброї Росії для війни проти України є «недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану». Тому Україна вирішила позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві. Офіційний Тегеран у зв’язку з цим «порадив» Україні «утримуватися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами».

«Шахід-136» – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран. Дальність його польоту 2000 км.