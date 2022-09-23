Через нічні удари по Запоріжжю постраждала цивільна інфраструктура – влада

Внаслідок нічних ударів по Запоріжжю постраждала цивільна інфраструктура міста, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

«На цей час відомо про сім ушкоджених будинків, в яких повилітали шибки. Якщо ваша оселя теж отримала руйнування внаслідок обстрілів, повідомляйте про це на 15-80», – написав він у телеграмі вранці 23 вересня.

За словами Куртєва, «знову постраждали люди». Проте точного числа постраждалих він не навів.

Наприкінці доби 22 вересня голова обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що російська армія завдала чергового ракетного удару по Запоріжжю, випустивши по місту 10 ракет.

Старух повідомляв про удар по Запоріжжю вранці 22 вересня, тоді одна людина загинула.

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