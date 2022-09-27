Війська РФ знову атакували Запоріжжя, є постраждалі – влада

Російські війська знову атакували Запоріжжя, повідомив у телеграмі голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Ворог атакував обласний центр. Ракети поцілили в об’єкти інфраструктури. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються», – написав він.

Секретар Запорізької міськради Анаталій Куртєв додав, що внаслідок атаки є постраждалі.

«На жаль, є постраждалі. Внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю сталася пожежа. На жаль, є постраждалі», – написав він у телеграмі.

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Минулого тижня війська РФ практично щоденно атакували Запоріжжя та околиці міста. Внаслідок удару по Запоріжжю вранці 22 вересня одна людина загинула.

Москва, попри численні факти, заперечує свої атаки на цивільних в Україні.