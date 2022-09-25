Нічна атака військ РФ по Запоріжжю та області – щонайменше троє поранених

Внаслідок нічної атаки по Запоріжжю та одному із сіл поблизу обласного центру в Запорізькому районі поранень зазнали троє людей, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram.

«Обласний центр знову став мішенню ворога. Окупант завдав масованого ракетного удару. За попередньою інформацією, було близько 10 «прильотів». Удари ворожих ракет зафіксовані одразу в кількох районах міста Запоріжжя та селі біля обласного центру в Запорізькому районі. Інформація щодо постраждалих з’ясовується. Наразі відомо щодо трьох поранених», – повідомив Старух.

За його словами, руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. В одному з районів знеструмлено електропідстанцію.

Останній тиждень російські війська практично щоденно атакують Запоріжжя та околиці міста.

Москва, попри численні факти, заперечує свої атаки на цивільних в Україні.