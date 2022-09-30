Ракетний удар по гуманітарній колоні у Запоріжжі: загинули 23 людини

Через російський ракетний удар по гуманітарній колоні на околиці Запоріжжя загинули 23 людини, ще 28 поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.



«Наразі відомо щодо 23 загиблих та 28 поранених. Всі цивільні люди, наші земляки», – написав він у телеграмі.

Вранці російські війська завдали ракетного удару по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух, люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу.

За даними голови Луганської ОВА, також на 30 вересня звідти планувався виїзд 34 автівок із жителями Луганщини.

Останнім часом війська РФ практично щоденно, як повідомляє запорізька влада, атакують обласний центр.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Москва заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.