Запорізька влада про наслідки ранкового удару: є влучання по гуманітарній колоні

Російські війська завдали ракетного удару по гуманітарній колоні у Запоріжжі, є загиблі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.



«Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу», – написав він у телеграмі.

За його даними, є загиблі та поранені, на місці зараз працюють рятувальники і медики.

Секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв заявив, що сьогодні близько 7:00 ранку Запоріжжя було «жорстоко атаковано ворогом», через деякий час було здійснено повторну атаку.



«Є загиблі та поранені. Звичайні цивільні люди, які стояли у колоні для виїзду на окуповано територію», – додав він.

Раніше запорізька влада повідомила про російський ракетний удар по околицях Запоріжжя.

Пізно ввечері 29 вересня війська РФ атакували Запоріжжя, як повідомила влада, працювала протиповітряна оборона.

Останнім часом війська РФ практично щоденно, як повідомляє запорізька влада, атакують обласний центр.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Москва заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.