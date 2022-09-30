Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Війська РФ завдали удару по околицях Запоріжжя, є постраждалі – влада

Останнім часом війська РФ практично щоденно атакують місто. Ілюстративне фото

Російські війська завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя, є постраждалі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Ворог завдав ракетного удару по околиці обласного центру. За попередньою інформацією, є постраждалі. На місці подій працюють відповідні служби», – написав він у телеграмі.

Пізно ввечері 29 вересня Олександр Старух повідомив, що війська РФ атакують Запоріжжя, працювала протиповітряна оборона.

Останнім часом війська РФ практично щоденно, як повідомляє запорізька влада, атакують обласний центр.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Москва заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG