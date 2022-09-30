Війська РФ завдали удару по околицях Запоріжжя, є постраждалі – влада

Російські війська завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя, є постраждалі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.



«Ворог завдав ракетного удару по околиці обласного центру. За попередньою інформацією, є постраждалі. На місці подій працюють відповідні служби», – написав він у телеграмі.

Пізно ввечері 29 вересня Олександр Старух повідомив, що війська РФ атакують Запоріжжя, працювала протиповітряна оборона.

Останнім часом війська РФ практично щоденно, як повідомляє запорізька влада, атакують обласний центр.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Москва заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.