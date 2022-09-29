Старух повідомив про атаку на Запоріжжя, роботу ППО

Російські військові ввечері 29 вересня атакують Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Дотримуйтеся правил повітряної тривоги! Перебувайте в укриттях! Ворог атакує обласний центр! Гучний гуркіт – це працює протиповітряна оборона», – написав він у телеграмі.

За словами Старуха, у межах Запоріжжя «прильотів наразі немає», але є ризик повторних атак. Інших подробиць він не навів.

Раніше голова ОВА вказував на те, що російські війська атакують Запоріжжя «майже щодня», і закликав дотримуватися правил безпеки.

Москва, попри численні факти, заперечує свої атаки на цивільних в Україні.