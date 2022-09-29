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Обстріл армією РФ зупинки у Миколаєві – кількість жертв зросла

Російські війська касетними снарядами обстріляли ввечері четверга Миколаїв (фото ілюстративне)

Через обстріл російськими військами Миколаєва, в результаті потрапляння снарядів у зупинку громадського транспорту загинуло троє людей, 12 – поранені, уточнив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Станом на 19:20, троє загиблих і дванадцять поранених. Також є пошкодження житлових будинків та електромереж», – написав він у Telegram.

Раніше повідомлялося про двох загиблих.

У четвер ввечері стало відомо, що армія РФ касетними снарядами обстріляла зупинку громадського транспорту у Миколаєві в годину пік. Влада назвала це «цілеспрямованим терористичним актом задля знищення мирного населення».

Москва від початку вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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