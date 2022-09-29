Через обстріл віськами РФ зупинки транспорту у Миколаєві 2 людей загинули і 12 поранені – влада

Внаслідок обстрілу касетними снарядами зупинки громадського транспорту у четвер у Миколаєві двоє людей загинули і 12 зазнали поранень, повідомила голова облради Ганна Замазєєва.

«Влучання касетними снарядами в район зупинки громадського транспорту в людному районі міста. Саме в годину пік. Саме тоді, коли мирні жителі поверталися додому. Це не що інше, як цілеспрямований терористичний акт на знищення мирного населення», – повідомила Замазєєва.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що на місці працюють усі служби.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Москва заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 25 вересня змогли підтвердити 14 844 випадки загибелі або поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії: 5996 загиблих і 8848 поранених. Проте в організації вважають, що реальні цифри є значно вищими.