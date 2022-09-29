Ракетний удар по Дніпру: рятувальники виявили тіло ще однієї дитини – ОВА

На місці ракетного удару по Дніпрі рятувальники виявили тіло ще однієї дитини, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«На місці ракетного удару у Дніпрі рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї дитини. На зараз нічна ворожа атака забрала чотири життя. Росіяни убили двох дорослих і двох дітей – 8-річного хлопчика та 9-річну дівчинку», – написав він у телеграмі.

Вночі російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Як повідомили в ОВА, внаслідок цієї атаки поранені п'ятеро людей, загинули троє, серед них була дитина. Ще одну дитину рятувальники шукали під завалами будівлі.

Через цю атаку пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхівок, електромережу, автотранспорт.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Москва заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 25 вересня змогли підтвердити 14 844 випадки загибелі або поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії: 5996 загиблих і 8848 поранених. Проте в організації вважають, що реальні цифри є значно вищими.