«Люди йшли на роботу». Через ранковий обстріл Дніпропетровщини поранені 19 людей – ОВА

Кількість постраждалих через ранковий обстріл Зеленодольської громади поранені 19 людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«У Зеленодольській громаді уже 19 поранених через ранкову ворожу атаку…Люди просто йшли на роботу, коли росіяни направили на них свої «Урагани», – написав він у телеграмі.

За його даними, близько 8:00 російські війська завдали удару з Ураганів» забороненими касетними снарядами, поцілили по промисловій інфраструктурі у Зеленодольській громаді. Спочатку повідомлялось про 13 поранених.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Москва заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 25 вересня змогли підтвердити 14 844 випадки загибелі або поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії: 5996 загиблих і 8848 поранених. Проте в організації вважають, що реальні цифри є значно вищими.