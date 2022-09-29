Ракетний удар по Дніпру: є загиблі і поранені, серед них – діти

Російські війська вночі завдали ракетного удару по житлових кварталах Дніпра, троє людей загинули, серед них – дитина, ще п'ятеро людей поранені, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Наразі відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина… Ще п’ятеро поранені, у тому числі і 12-річна дівчинка. Рятувальники дістали її з розбитого дому, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета», – написав він у телеграмі.

За його даними, у місті пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових, повністю зруйновані кілька приватних осель. Рятувальники продовжують розбирати завали і шукати людей.

За даними українських військових, 28 вересня противник застосував п’ять керованих авіаційних ракет Х-59 з Су-35 по об’єктах Дніпропетровської і Запорізької областей. Чотири з них сили ППО збили.

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Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 25 вересня змогли підтвердити 14 844 випадки загибелі або поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії: 5996 загиблих і 8848 поранених. Проте в організації вважають, що реальні цифри є значно вищими.