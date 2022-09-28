Резніченко: російська ракета Х-59 влучила в підприємство з переробки зернових

Одна з російських ракет Х-59, запущених ввечері 28 вересня, влучила в підприємство у Кривому Розі, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Ввечері ворог атакував Криворізький район ракетами Х-59. Більшість ракет наші сили протиповітряної оборони знищили. Одна влучила в підприємство з переробки зернових», – написав він у телеграмі.

За словами голови ОВА, минулося без жертв і постраждалих, а масштаби руйнувань уточнюються.

Раніше голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про «значні руйнування» на об’єкті цивільної інфраструктури в місті внаслідок російського удару, не уточнивши, що це за об’єкт.