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Вілкул повідомив про ракетну атаку в Кривому Розі

Подробиць він не навів

Російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу, повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг – ракетна атака. Залишайтеся в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі», – написав Вілкул у телеграмі ввечері 28 вересня. Подробиць він не навів.

Про російські удари по Кривому Рогу влада повідомляє регулярно.

26 вересня голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що через російський обстріл аеропорту Кривого Рогу його інфраструктура зруйнована, і «подальше використання летовища й устаткування – неможливе».

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