Атаки військ РФ на Одесу і Кривий Ріг – сили ППО збили три ракети

В оперативному командуванні «Південь» ввечері вівторка повідомили, що російські війська ракетами атакували Одесу і Кривий Ріг.

«По Одещині ворог наніс ракетний удар. Двома винищувачами Су-35 з боку Чорного моря, з кримського напряму випущено 2 ракети класу «повітря – поверхня» Х-59. Силами протиповітряної оборони обидві ракети знищено в повітрі. Тим часом ворог спрямував аналогічний удар і по Кривому Рогу. Ще один винищувач Су-35 випустив ракету Х-59 з напрямку Мелітополя. І вона була знищена силами ППО», – йдеться в повідомленні командування у фейсбуці.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив, що спалахи, які бачила в небі південна частина Кривого Рогу, – це робота сил ППО.

Повітряне командування «Схід» уточнює, що крилату ракету на Дніпропетровщині було збито о 21:03.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 27 вересня українські військові знищили 241 російську крилату ракету від початку повномасштабного вторгнення РФ.