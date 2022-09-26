Військові повідомили про знищення трьох дронів, запущених по Одещині

В оперативному командуванні «Південь» ввечері 26 вересня повідомили про знищення дронів-камікадзе, запущених російськими військами по Одещині.

«По Одещині ворог спрямував чергову атаку дронів-камікадзе. Всі три дрони-агресори знищені силами протиповітряної оборони», – йдеться в повідомленні ОК «Південь» у фейсбуці.

Раніше речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі Белсат повідомив, що армія Росії все частіше використовує у війні проти України іранські дрони, тому що береже високоточні ракети, а також тому що БПЛА більш зручні для завдання ударів.

«Росія припинила активно використовувати свої високоточні ракети, які коштують мільйони доларів. Можливо, вона готує їх для завдання ударів по об’єктах критичної інфраструктури в осінньо-зимовий період. Тому використовує значно дешевші іранські дрони-камікадзе, щоб завдавати ударів на великій дальності. Іранський дрон «Шахід-136» хоч і примітивний, але це зброя», – пояснив Ігнат.

13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили іранський ударний дрон Shahed 136 («Шахід-136»), це сталося поблизу Куп’янська Харківської області.

23 вересня також повідомлялося, що війська РФ атакували Одесу дронами-камікадзе з Чорного моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, загинула одна людина. В той же день було збито п’ять іранських дронів.

Президент Володимир Зеленський звернувся до МЗС з проханням відреагувати на використання іранського озброєння армією РФ.

МЗС вказало, що постачання зброї Росії для війни проти України є «недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану». Тому Україна вирішила позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві. Офіційний Тегеран у зв’язку з цим «порадив» Україні «утримуватися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами».

«Шахід-136» – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран. Дальність його польоту складає 2000 кілометрів.