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Російські дрони-камікадзе влучили у військовий об’єкт на Одещині – ОК «Південь»

Рятувальна операція та ліквідація пожежі тривають

Російські війська вночі атакували Одеську область дронами-камікадзе, повідомляє оперативне командування «Південь» вранці 26 вересня.

«Один дрон знищений силами протиповітряної оборони. Два влучили в об’єкт військової інфраструктури. Внаслідок масштабної пожежі і детонації боєприпасів організовано евакуацію цивільного населення», – йдеться в повідомленні.

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За попередніми даними, ніхто не постраждав. Рятувальна операція та ліквідація пожежі тривають.

Напередодні в оперативному командуванні «Південь» повідомили, що російські війська атакували Одесу дронами-камікадзе, тричі влучили в адмінбудівлю в центрі міста.

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